Moradores denunciam vazamento de esgoto há cerca 15 dias em Belo Horizonte

Moradores denunciam um vazamento no bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. Há cerca de 15 dias, uma caixa de esgoto transborda sem parar, liberando um líquido contaminado na calçada de um imóvel vazio. O mau cheiro tomou conta da área e moradores relatam dificuldades até para realizar tarefas simples, como abrir janelas ou fazer refeições. Apesar das constantes reclamações, a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) já esteve no local, mas, segundo os moradores, nada foi resolvido. Em nota, a companhia informou que uma equipe técnica seria enviada ainda nesta terça-feira (11) para avaliar o caso.



