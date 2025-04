Moradores reclamam de passarela com estrutura danificada em Betim (MG)

Moradores do Vila Cristina, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, expressam preocupação com uma passarela na Via Expressa. A estrutura, sem guarda-corpo, obriga pedestres a dividir espaço com o mato alto, o que representa perigo. A prefeitura de Betim afirma que as capinas seguem um cronograma, mas prometeu vistoria e limpeza emergencial dado o período chuvoso. Para os moradores, a falta de manutenção poderia até facilitar crimes, devido aos esconderijos formados pelo matagal.



