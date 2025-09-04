Motociclista de aplicativo causa acidente e deixa duas pessoas feridas em BH
Segundo testemunhas, o entregador não respeitou a parada obrigatória e acabou provocando a batida
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido em um cruzamento do bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o motociclista de aplicativo não respeitou a parada obrigatória, provocando a batida. A moto acabou sendo arrastada pelo carro até o final da ladeira. O pai do motociclista informou que o filho, de 23 anos, sofreu fratura exposta na canela, enquanto a passageira quebrou o pé. Ambos foram encaminhados ao Hospital João XXIII.
