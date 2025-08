Motoristas ignoram sinalização de mão única e aumentam risco de acidentes em BH

Moradores do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, denunciam motoristas que desrespeitam a sinalização de mão única na rua Jair de Almeida Costa. Vídeos mostram veículos circulando na contramão, ignorando as placas e faixas instaladas pela BHTrans.



