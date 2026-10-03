Mulher é agredida com ‘voadora’ enquanto caminhava pelo Centro de BH

Uma mulher foi agredida com um chute enquanto caminhava pela avenida Augusto de Lima, na região central de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque, ocorrido na tarde do dia 21 de setembro, entre a Praça Raul Soares e a rua Rio Grande do Sul (veja o vídeo abaixo). O vídeo mostra que, por volta das 13h17, a mulher caminhava tranquilamente pela calçada carregando duas sacolas. Em determinado momento, um homem se aproxima por trás e desfere um chute, conhecido como “voadora”, contra a vítima. Com a força do golpe, a mulher se desequilibra e cai sobre a grade de um edifício. Logo depois da agressão, o homem foge correndo.