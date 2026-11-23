Após 56 anos de carreira, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó anunciou que pretende se despedir dos palcos. Os irmãos afirmaram que chegou o momento de desacelerar a rotina de shows e dedicar mais tempo à vida pessoal e à família.



Para marcar a despedida, os artistas anunciaram uma última turnê pelo Brasil, prevista para 2027, ao lado da dupla Jorge e Mateus. O projeto promete celebrar a trajetória dos cantores e reunir os sucessos que marcaram gerações.



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