Mulher é encontrada morta com sinais de tortura em casa na Grande BH

Maria Luisa dos Santos, de 29 anos, foi encontrada morta com sinais de tortura em uma casa, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime, Ivanilson dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante com os pés sujos de sangue.



A vítima teria sido morta por afogamento com mangueira. Testemunhas afirmam que Maria mantinha um relacionamento com o suspeito e que eles discutiam por ciúme momentos antes do crime. Mas, a família nega e aponta o roubo de um celular como motivação do crime. “Ele queria vender o celular dela pra comprar droga”, disse a prima Talita Gomes.



A mulher era usuária de drogas, mas era conhecida por familiares e vizinhos como uma boa pessoa. “Cuidava da mãe, da avó, dos vizinhos. Todo mundo gostava dela”, desabafa a prima.



A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. O celular da vítima ainda não foi encontrado.



