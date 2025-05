Operação policial mira quadrilha de golpes em leilões falsos e prende suspeitos em 12 cidades

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a segunda fase da operação Martelo Virtual para desarticular uma quadrilha acusada de aplicar golpes com leilões falsos na internet. Foram cumpridos 24 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão em 12 cidades de 13 estados do Brasil. Os golpistas criavam sites falsos e induziam vítimas a transferirem valores via PIX. Um motoboy perdeu quase R$ 10 mil ao tentar comprar uma moto. As fraudes, iniciadas em Frutal, no Triângulo Mineiro, movimentaram mais de R$ 1 milhão em um mês. A Justiça também determinou o sequestro de bens ligados aos crimes.



