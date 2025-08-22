Paciente com endometriose denuncia dificuldades para marcar procedimentos em BH

Em Belo Horizonte, apenas um hospital está habilitado para realizar cirurgias de endometriose pelo SUS. Pacientes relatam demora na marcação dos procedimentos. Natalina, uma dona de casa, conta que recebeu o diagnóstico da doença e aguarda cirurgia, mas os exames pré-cirúrgicos já estão vencidos. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais informou que o hospital responsável é o Júlia Kubitschek e que entrará em contato com a paciente para agendar a operação.



