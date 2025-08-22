Logo R7.com
Paciente com endometriose denuncia dificuldades para marcar procedimentos em BH

Na capital mineira, apenas um hospital realiza cirurgias de endometriose pelo SUS

Balanço Geral MG|Do R7

Em Belo Horizonte, apenas um hospital está habilitado para realizar cirurgias de endometriose pelo SUS. Pacientes relatam demora na marcação dos procedimentos. Natalina, uma dona de casa, conta que recebeu o diagnóstico da doença e aguarda cirurgia, mas os exames pré-cirúrgicos já estão vencidos. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais informou que o hospital responsável é o Júlia Kubitschek e que entrará em contato com a paciente para agendar a operação.

