Passageira salta de carro de app em movimento para escapar de assalto em Belo Horizonte

Uma passageira pulou de um carro de aplicativo em movimento no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, para escapar de uma tentativa de assalto. A vítima estava a caminho de uma pizzaria para encontrar familiares quando o motorista do veículo desviou do trajeto previsto na rota do aplicativo, puxou o celular da mulher e ameaçou-a. “Ele puxou meu celular, gritou que ia me matar e levou a mão ao porta-luvas. Achei que fosse pegar uma arma. Entrei em desespero e pulei”, desabafa assustada a passageira. Por conta da queda, a vítima teve uma fratura na perna, além de escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao hospital, onde permanece internada. O motorista fugiu com o aparelho da mulher. O motorista foi localizado no dia seguinte, mas não estava com o celular nem com arma, e foi liberado por não estar em flagrante. À polícia, o suspeito afirmou que realizou a corrida, mas alegou que a passageira teve um “surto” e se jogou do carro por conta própria. “Minha mãe nunca teve nenhum surto, nunca tomou remédio controlado”, rebateu uma das filhas da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.



