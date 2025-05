Perseguição policial termina com acidente e dois suspeitos presos em BH

Dois homens foram presos depois de baterem em uma viatura da Polícia Militar durante uma perseguição no bairro Jardim São José, na região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (24). A dupla fugia depois de roubar um carro na região. Depois do acidente, o motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi contido pelos militares. O impacto da batida foi tão forte que a porta traseira do carro ficou dependurada.



