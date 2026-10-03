PF do Balanço: almoço reforçado ganha destaque pela fartura e variedade
Pratos fartos do Bar Barba Azul reúnem sabores tradicionais e ganham destaque em uma experiência gastronômica no “PF do Balanço”
No “PF do Balanço” desta sexta-feira (2), o destaque fica por conta do Pirata, prato do Bar Barba Azul, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A versão tradicional reúne arroz, feijão, bife, ovo, batata frita e salada, em uma combinação que chama atenção pelo tamanho e pela variedade.
Durante a experiência, o apresentador acompanha o preparo dos pratos e utiliza um elevador de alimentos para levá-los até o local da degustação. O programa também recebe um casal que percorre Minas Gerais de moto em busca de experiências gastronômicas e compartilha as impressões sobre os pratos.
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