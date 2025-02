Polícia detalha prisão de homem acusado de matar a mulher na região do Barreiro, em BH

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de feminicídio na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O suspeito tentou fugir do local e se esconder em residências próximas, mas foi preso em flagrante. A vítima, de 40 anos, foi espancada e morta pelo companheiro após uma discussão entre o casal. Após o crime, o suspeito teria pedido a ajuda de vizinhos e alegado que a mulher caiu e se machucou. Confira os detalhes da prisão do acusado na entrevista acima.