Polícia investiga feminicídio em caso de professora encontrada morta na Grande BH

O corpo da professora de história Soraya Tatiana Bonfim, 56 anos, foi encontrado neste domingo (20) em Vespasiano, na Grande BH, com sinais de violência e indícios de agressão sexual, conforme informações preliminares da Polícia Civil. Soraya estava desaparecida desde sexta-feira (18), quando seu filho, que havia saído para uma viagem, não conseguiu mais contato com ela. A casa da professora foi encontrada trancada, com o carro na garagem, mas sem sinal dela, do celular ou da chave.



No Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha, em BH, onde a vítima trabalhava há oito anos, a notícia causou comoção. A polícia investiga o caso como feminicídio, mas ainda não há suspeitos ou pistas claras sobre o que motivou o crime.



