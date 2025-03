Polícia prende 18 pessoas em operação contra o tráfico de drogas na Grande BH

A polícia prendeu 18 pessoas nesta quarta-feira(12) em uma operação contra o tráfico de drogas em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação "All In" contou com a participação de 100 policiais militares, um promotor de Justiça, diversas viaturas e um helicóptero, para combater uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e suspeita de homicídios na cidade. Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de líderes e membros do alto escalão do grupo criminoso.