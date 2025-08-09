Polícia prende homem suspeito de ser o mandante de um assassinato em Belo Horizonte

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (08), suspeito de ser o mandante de um homicídio que aconteceu no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Willian Pedro, de 37 anos, conhecido como “Alemão”, teria cometido vários outros crimes.



Segundo a investigação, a vítima teria dado um prejuízo para uma organização criminosa do Aglomerado da Serra, também na região Centro-Sul, chefiada por Alemão. O suspeito não reagiu, mas disse aos policiais que saiu do tráfico e atualmente trabalha como empresário.



