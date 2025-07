Polícia prende jovem suspeito de agredir própria mãe após discussão sobre internet em BH

A polícia prendeu Vitor Emmanuel Ferreira Xavier, de 20 anos, em Belo Horizonte, por agredir a mãe com coronhadas. A agressão ocorreu após uma discussão sobre a lentidão da internet. O suspeito foi localizado na Vila Cafesal, no aglomerado da Serra, na região Centro-sul da capital mineira e preso sem resistência. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi atendida na Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Leste e relatou um histórico de agressões anteriores. Jovem possui passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.



