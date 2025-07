Polícia prende suposto mentor de assalto milionário a joalheria em Ouro Preto (MG)

A polícia prendeu na região Nordeste de Belo Horizonte um homem suspeito ser o mentor de um assalto milionário a uma joalheria em Ouro Preto, a cerca de 100 km da capital mineira, em fevereiro deste ano. O suspeito, de 37 anos, foi localizado em uma casa no bairro São Marcos. No local, a polícia apreendeu um carro com suspeita de adulteração, porções de maconha e dois celulares.



A ação dos criminosos, violenta e rápida, foi registrada por câmeras de segurança. Os assaltantes fugiram, mas foram localizados e presos horas depois. Ao todo, os criminosos levaram mais de 150 peças e o prejuízo ultrapassou um valor total de R$ 2,5 milhões.



