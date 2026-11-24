Uma mulher, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto no bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela, que voltava do trabalho, foi abordada por um casal em uma motocicleta.



Um policial militar de folga, que passeava com a esposa e o cachorro, percebeu a ação criminosa e reagiu, impedindo o roubo. Segundo o boletim de ocorrência, cinco disparos foram efetuados, mas ninguém ficou ferido.



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