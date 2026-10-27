Policial resgata cachorra da raça pit monster vítima de maus-tratos e adota o animal em BH
Cadela foi encontrada desidratada, sem uma das garras e com bicheira, no bairro Castelo; após receber atendimento veterinário, ela ganhou um novo lar
Uma cadela da raça pit monster encontrada em situação de maus-tratos no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, ganhou uma nova chance. O animal estava amarrado em frente a uma loja quando foi resgatado por policiais militares.
A cadela, que recebeu o nome de Luna, estava desidratada, sem uma das garras e com bicheira, além de apresentar suspeita de leishmaniose. Após receber atendimento veterinário, ela foi adotada pelo sargento responsável pelo resgate.
Agora, Luna recebe cuidados, toma medicamentos e já apresenta sinais de recuperação. O policial espera que a história sirva de exemplo e lembra que abandono e maus-tratos contra animais são crimes.
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