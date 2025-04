Saúde para Todos: estudo mostra que brasileiras sofrem mais com período da menopausa

O quadro Saúde para Todos desta segunda-feira (28) trouxe a temática da menopausa e os impactos do período na vida das mulheres. Estudos apontam que as brasileiras sofrem mais psicologicamente com a menopausa em comparação com mulheres de outras partes do mundo. De acordo com especialistas, os hormônios femininos começam a cair por volta dos 40 anos, o que requer atenção médica para tratar os sintomas de forma eficiente. Além da terapia de reposição hormonal, a prática de exercícios físicos e o apoio psicológico são fundamentais para melhorar a qualidade de vida durante essa fase.



