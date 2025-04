Sequência de arrombamentos de carros assusta moradores do bairro Gutierrez, em BH

Vários veículos foram arrombados na noite desta sexta-feira (4) no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte. Um dos crimes foi registrado por um morador, do alto de um prédio, e mostra a ação dos suspeitos em plena via pública. Os criminosos levaram uma mochila com um notebook, além de bolsas que estavam no porta-malas de um dos carros. Os veículos estavam estacionados em uma das principais ruas do bairro. Em um dos casos, os estilhaços do vidro quebrado ficaram espalhados pelo banco do carro.



