Sequestrador é imobilizado e preso pelo BOPE após manter homem refém em Contagem (MG)

Um homem de 32 anos que mantinha um refém de 58 anos dentro de um veículo foi imobilizado e preso pela equipe do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (28). Após a libertação da vítima, segundo a Polícia Militar, o sequestrador puxou o fio de parada do ônibus e iniciou um ato de enforcamento, mas foi contido com uma arma de pulso elétrico não letal para imobilizá-lo sem causar danos físicos graves. Em seguida, o sequestrador foi desarmado, algemado e recebeu atendimento médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ). Após os primeiros socorros, ele será conduzido para um hospital e, posteriormente, será encaminhado para a delegacia.