Suspeito de integrar facção Comando Vermelho é preso em Contagem (MG)

Jeferson Assis Leandro, de 30 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (14), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e é suspeito de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. O homem estaria jurado de morte pelo grupo por se envolver no assassinato de uma mulher em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no dia 17 de fevereiro deste ano. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.