Torcedora do Atlético-MG sofre mal-súbito durante jogo do time Mulher desmaiou quando comemorava o segundo gol do clube na vitória sobre o River Plate

Balanço Geral MG|Do R7 26/10/2024 - 14h23 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h23 ) twitter

