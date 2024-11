O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) definiu hoje quais serão as 16 urnas eletrônicas submetidas a testes de integridade e autenticidade. Os equipamentos serão utilizados nas votações do segundo turno das eleições municipais que acontecem, em Minas, nas cidades de Belo Horizonte e Uberaba, na região do Triângulo Mineiro.