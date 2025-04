Tribunal de Londres marca audiência para julgamento de tragédia em Mariana (MG)

O Tribunal Superior de Londres agendou para os dias 2 e 3 de julho uma conferência com o escritório internacional, representando os afetados pela mineradora BHP no rompimento de uma barragem de minérios em Mariana, a cerca de 115 km de Belo Horizonte. A audiência definirá os passos do segundo julgamento sobre os danos do desastre e as indenizações. Está prevista para outubro do próximo ano e incluirá provas testemunhais e periciais.