Veja como ficou avião após queda em pátio de metrô de BH

Um piloto de avião morreu após a queda da aeronave em um pátio de manutenção da Estação de Metrô, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, por volta das 11h15 desta sexta-feira (9). Ainda de acordo com os militares, na queda, a aeronave colidiu contra uma estrutura do galpão e com a fiação elétrica dentro do pátio. Ele caiu sobre os trilhos do metrô. Foi necessário o uso de espuma mecânica (LGE) para conter as chamas nas asas do avião. O fogo não atingiu o galpão e nenhum vagão na linha férrea. O piloto foi encontrado carbonizado. Ele era o único ocupante da aeronave.