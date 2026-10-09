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Veja como ficou avião após queda em pátio de metrô de BH

Piloto, que era o único ocupante da aeronave, morreu; bombeiros combateram as chamas no local

Balanço Geral MG|Do R7

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Um piloto de avião morreu após a queda da aeronave em um pátio de manutenção da Estação de Metrô, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, por volta das 11h15 desta sexta-feira (9). Ainda de acordo com os militares, na queda, a aeronave colidiu contra uma estrutura do galpão e com a fiação elétrica dentro do pátio. Ele caiu sobre os trilhos do metrô. Foi necessário o uso de espuma mecânica (LGE) para conter as chamas nas asas do avião. O fogo não atingiu o galpão e nenhum vagão na linha férrea. O piloto foi encontrado carbonizado. Ele era o único ocupante da aeronave.

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