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Veja momento em que mala com joias cai de carro e é levada em BH

Segundo motorista, mala pertencia a cunhada dele e continha joias e roupas

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma mala, com joias e roupas avaliadas em R$ 30 mil, caiu da carroceria de uma caminhonete e foi encontrada por um homem que a levou, na Rua Marília, no bairro Renascença, em Belo Horizonte. Caso aconteceu na última quarta-feira (7).

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