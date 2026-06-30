Vídeo mostra galinhas em estado de choque após carreta tombar e matar motorista na BR-262

Uma carreta que transportava galinhas tombou na manhã desta terça-feira (30), na BR-262, entre Juatuba e Mateus Leme, e o motorista morreu preso às ferragens. Um vídeo registrado após o acidente mostra as aves espalhadas pela pista e aparentemente em estado de choque. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Way-262 atenderam à ocorrência. Uma faixa em cada sentido da rodovia permanece interditada, causando lentidão no trânsito.