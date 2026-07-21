Vídeo mostra sargento carregando corpo de capitã da PM

Um vídeo obtido durante as investigações mostra o sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira carregando o corpo da esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, até o carro antes de levá-la ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte. A oficial já chegou à unidade sem vida, e os médicos desconfiaram da versão apresentada pelo militar ao constatarem a gravidade e a diversidade das lesões espalhadas pelo corpo da vítima.