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Vídeo mostra sargento carregando corpo de capitã da PM

A capitã apresentava traumatismo craniano; inicialmente, o sargento afirmou que a mulher havia caído da escada

Balanço Geral MG|Do R7

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Um vídeo obtido durante as investigações mostra o sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira carregando o corpo da esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, até o carro antes de levá-la ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte. A oficial já chegou à unidade sem vida, e os médicos desconfiaram da versão apresentada pelo militar ao constatarem a gravidade e a diversidade das lesões espalhadas pelo corpo da vítima.

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