Vídeo: polícia resgata menina de 4 anos encharcada de gasolina pelo pai em MG

Um homem foi preso em flagrante após encharcar a própria filha, de quatro anos, com gasolina e ameaçar atear fogo na criança, em São João das Missões, no Norte de Minas Gerais. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, o suspeito mantinha a menina presa junto ao próprio corpo. Os dois estavam molhados com gasolina, e o homem, que também estava armado com uma faca, ameaçava colocar fogo em si mesmo e na filha. De acordo com a ocorrência registrada por militares do 30º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Januária, a equipe interveio no momento em que o homem tentou acender um isqueiro. Os policiais conseguiram conter o suspeito antes que ele ateasse fogo e retiraram a criança do local em segurança. Apesar da gravidade da situação, a menina não sofreu ferimentos. O homem foi preso em flagrante, e a faca utilizada durante as ameaças foi apreendida. As circunstâncias e a motivação das ameaças não foram informadas.