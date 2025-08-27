Vinhos das Montanhas de Minas: vinícola centenária se torna ponto turístico no Sul de MG

Em Andradas, cidade a cerca de 500 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas, a produção de vinhos atravessa gerações. A tradição começou no fim do século 19 com o italiano Valentino Stella e hoje é mantida pelo tataraneto, o engenheiro agrônomo Procópio Stella. A vinícola trabalha com mais de 70 espécies de uvas cultivadas em altitudes que variam de 965 a 1.150 metros. São 53 anos de experiência acumulada por Procópio, que fundou a própria produção em 2002. O espaço recebe turistas para visitas, degustações e harmonizações, além de manter uma loja com diferentes opções de rótulos. O local se tornou ponto turístico e mistura história, sustentabilidade e inovação no mercado de vinhos mineiros.



