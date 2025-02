Vizinhos ateiam fogo em carro e casa de suspeito de assassinar adolescente na Grande BH

Vizinhos colocaram fogo no carro do suspeito de assassinar Stefany Vitória, adolescente de 13 anos que desapareceu no domingo (9) após sair para ir a casa de uma amiga. As chamas também atingiram o imóvel onde o homem que confessou o crime morava, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, a poucos metros da casa da vítima. A esposa do suspeito deixou a residência escoltada por militares.