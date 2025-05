Vizinhos encontram corpo de caseiro desaparecido enterrado no condomínio onde trabalhava em MG

A polícia encontrou um corpo que se acredita ser de Agostinho Dias de Assis, um caseiro de 66 anos que estava desaparecido há mais de 10 dias. O corpo foi localizado em uma cova rasa no terreno de uma casa em construção dentro do condomínio onde a vítima trabalhava, na cidade de Jaboticatubas, na região metropolitana de BH. Vizinhos, após desconfiarem de forte odor e terra remexida, acionaram o síndico do condomínio, que acionou a Polícia Militar. A perícia da Polícia Civil e equipes do Corpo de Bombeiros também se empenharam na escavação e reconhecimento do corpo do homem. O principal suspeito do crime, companheiro da vítima, segue foragido.



