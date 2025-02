Belo Horizonte bate recorde de calor pelo terceiro dia consecutivo Capital mineira registrou máxima de 34,4°C durante a tarde desta terça-feira (21) Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 21/01/2025 - 17h33 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h15 ) twitter

A cidade de Belo Horizonte bateu um novo recorde de calor nesta terça-feira (21): a capital mineira registrou máxima de 34,4°C durante a tarde, segundo a Defesa Civil do município. A temperatura atingiu o primeiro lugar no ranking de dia mais quente do ano pelo terceiro dia consecutivo. Antes desta, a máxima registrada na cidade era de 33,7°C, durante esta segunda-feira (20), seguida pela temperatura do final de semana, onde os belo-horizontinos enfrentaram 32,9° C no sábado (18) e no domingo (19).

Veja o ranking de temperaturas mais altas durante o primeiro mês do ano, segundo dados da Defesa Civil:

1ª 21/01/2025 15h00 – 34,4

2ª 20/01/2025 15h00 - 33,7

‌



3ª 19/01/2025 14h20 - 32,9

4ª 18/01/2025 16h00 - 32,9

‌



5ª 17/01/2025 15h40 - 32,0

6ª 12/01/2025 15h45 - 31,5

‌



7ª 11/01/2025 12h55 - 31,2

8ª 05/01/2025 13h20 - 30,5

9ª 06/01/2025 11h50 - 29,2

10ª 08/01/2025 13h25 - 29,1

Previsão do tempo

Segundo o Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas devem continuar ao longo desta semana. A temperatura mínima deve oscilar de 20°C a 22°C, enquanto as máximas previstas vão de 31°C a 33°C. Apesar do calor característico do verão as previsões de pancadas de chuvas continuam para a capital e a região metropolitana, com ocorrências mais à tardes e noites.





*Sob supervisão de Bruno Menezes