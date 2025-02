BH registra dia mais quente do ano nesta segunda-feira (20): máxima foi de 33,7°C A madrugada na capital também já havia sido a mais quente de 2025, com 22,2°C, segundo o Climatempo Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 20/01/2025 - 18h40 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h09 ) twitter

Termômetros marcaram 33,7°C durante a tarde desta segunda-feira (20) em Belo Horizonte Revista Oeste - Brasil/Revista Oeste - Brasil

Belo Horizonte vem batendo recordes de calor nos últimos dias. Nesta segunda-feira (20), os termômetros registraram 33,7°C, à tarde na capital, sendo o dia mais quente de 2025. Antes, a temperatura mais alta, de 32,9° C, foi marcada nesse domingo (19) na cidade.

E os belo-horizontinos têm sentido calorão em todos os horários. Inclusive, a madrugada desta segunda foi a mais quente do ano, com 22,2°C, de acordo com o Climatempo. Os levantamentos meteorológicos confirmam o terceiro dia consecutivo de recordes de temperatura noturna mais elevadas em BH.

Segundo o Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas devem cotinuar ao longo desta semana. A temperatura mínima deve oscilar de 20°C a 22°C, enquanto as máximas previstas vão de 31°C a 33°C. Apesar do calor característico do verão as previsões de pancadas de chuvas continuam para a capital e a região metropolitana, com ocorrências mais à tardes e noites.

Clima em Minas

Além de Belo Horizonte, outras regiões em Minas também tem registrado altas temperaturas. No fim de semana, na Zona da Mata mineira, os termômetros registraram 37°C. Conforme o Inmet, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável em todo o Estado, por causa da atuação da combinação do calor e da alta umidade do ar.

Chuvas moderadas a fortes podem atingir áreas isoladas, especialmente, do Sul de Minas, e ao longo da semana, a tendência é de pancadas de chuvas nos municípios mineiros.

Tragédias

O período chuvoso 2024/2025 em Minas Gerais tem sido de muitos transtornos e com registros de tragédias, devido aos grandes volumes de chuvas. Muitas cidades registraram danos. Ao todo 26 pessoas morreram, 3.535 ficaram desalojadas e 417 desabrigadas, no acumulado de 27 de setembro de 2024 até esta segunda-feira (20).

*Sob supervisão de Andréa Silva