BH está em alerta por baixas temperaturas e Minas pode ter geada nos próximos dias Capital mineira registrou a temperatura mais baixa do ano nesta quinta-feira (12), com mínima de 8,1 °C e sensação térmica negativa Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7, com Mayara Folco, da RECORD MINAS 13/06/2025 - 03h58 (Atualizado em 13/06/2025 - 03h58 )

Alerta de temperaturas baixas está vigente até a segunda-feira (16) e estado pode registrar geada até o domingo (15) Reprodução/Record Minas

Belo Horizonte está em alerta até a segunda-feira (16) pela previsão de baixas temperaturas. O aviso foi feito pela Defesa Civil municipal, com recomendações de cuidados para a população. A mínima prevista para esta sexta-feira (13) é de 9 °C, com máxima de 20 °C.

Nesta quinta-feira (12), a cidade registrou o dia mais frio do ano. A mínima foi 8,1 °C na estação de monitoramento do Parque das Mangabeiras, na região Centro-Sul. Em alguns locais da cidade, a sensação térmica foi negativa, em torno de -11 °C.

“Nós estamos sob efeito de uma massa polar que produziu a queda nas temperaturas no sul e no sudeste, que agora chegou à Belo Horizonte”, explicou Waldir Figueiredo, subsecretário de Proteção e Defesa Civil.

O alerta de baixa temperatura também traz orientações para o período. A Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele; realize atividades físicas utilizando agasalho e procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

“É importante dizer que nós estamos registrando temperaturas mínimas em torno de 8 °C e a temperatura máxima pode chegar a 24 °C. Essa diferença, entre a mínima e a máxima, nós chamamos de amplitude térmica, que pode causar desconforto e problemas de saúde”, completou Figueiredo.

Recorde de frio

A capital mineira já havia registrado temperaturas baixas durante o mês de maio. A segunda menor temperatura do ano foi de 12,1 °C, em Venda Nova, no dia 20. E em terceiro lugar, 12,3 °C, também no Parque das Mangabeiras, no dia 3.

Alerta de geada

O Governo de Minas emitiu um alerta para a possibilidade de geada até o domingo (15). As regiões que devem ser afetadas são Triângulo Mineiro, Central, Oeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e na Zona da Mata, onde há chance de geada fraca. Já na Serra da Mantiqueira, a previsão é de geada moderada a forte, com expectativa de temperaturas negativas em pontos isolados.

Ações governamentais

Como medida para a onda de frio, a Prefeitura de Belo Horizonte distribuiu, nesta quinta, 600 cobertores para a população em situação de rua. O fornecimento aconteceu em todas as regionais da cidade.

“A medida faz parte de um protocolo adotado no município para atuação intersetorial diante do aumento do frio, intensificando os cuidados com um grupo mais vulnerável às baixas temperaturas. Para se ter uma ideia, a previsão é que até sexta-feira (13) os termômetros registrem mínima de 9 graus”, informou a prefeitura.

