Câmara de BH aproxima Legislativo e população com perfis em redes sociais e podcasts
Moradores da capital mineira também podem acompanhar agendas e reuniões no site da Casa; confira todos os canais disponíveis
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Para aproximar o Legislativo e os moradores de Belo Horizonte, a Câmara Municipal disponibiliza diversos canais de comunicação para a população. Nas plataformas, os cidadãos podem encontrar os assuntos que estão sendo debatidos pelos vereadores na Casa, além dos projetos que estão em tramitação no plenário.
“Com o celular na mão, qualquer cidadão pode acessar conteúdos sobre os projetos de lei em tramitação, saber o que está na pauta do dia, acompanhar votações ao vivo e conferir como cada vereador tem atuado nas comissões e no plenário”, explicou a instituição.
As informações disponibilizadas pelo Legislativo podem ser encontradas nos perfis da Câmara nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, além do canal de transmissão no WhatsApp. A população também pode se informar pelo portal de notícias da Casa ou pelos podcasts.
“A Câmara está presente em todos esses canais para garantir transparência, agilidade e engajamento”, descreveu a Casa. Você pode acessar todos eles neste link.
Sites e redes sociais
No portal da Câmara, os cidadãos podem encontrar todas as informações sobre as atividades do legislativo municipal. Entre elas, a lei orgânica da capital mineira, as proposições, os projetos de lei, a agenda dos parlamentares e as reuniões do dia.
No site, a população também pode assistir a gravação das reuniões realizadas no plenário. Pelo canal no Youtube, os cidadãos podem acompanhar, ao vivo, a discussão dos projetos de lei que tramitam na Casa.
Nas outras redes sociais, como TikTok e Instagram, a Câmara Municipal disponibiliza conteúdos rápidos que explicam temas complexos. Nesses materiais, a população encontra vídeos e cards com explicações feitas de forma leve e com linguagem acessível.
Podcasts
Os moradores da capital também podem se informar sobre o que é discutido na Casa por meio dos podcasts produzidos na Câmara. Atualmente, existem quatro programas: Memórias Daqui, Giro Câmara, Câmara em Foco e BH Legal.
O podcast Memórias Daqui é uma parceria com o Arquivo Público de Belo Horizonte e resgata os fatos históricos sobre o município e o Legislativo. O Giro Câmara traz detalhes dos projetos de lei analisados, das audiências públicas e dos debates realizados na Casa, em programas rápidos, com no máximo 10 minutos. Já o Câmara em Foco entrevista os vereadores da Casa, trazendo detalhes das principais decisões e debates que acontecem no Legislativo municipal.
Além desses, a Câmara também produz o BH Legal, que apresenta leis, projetos e outras iniciativas originadas na Casa. O programa está na sétima temporada e já abordou temas como os direitos criados para pessoas com deficiência, para a igualdade racial, para a lei orgânica do município e para o Carnaval.
“As pautas mais relevantes ganham contexto, com entrevistas e bastidores do Legislativo. Fazendo com que mesmo os assuntos mais complexos, cheguem até a população de uma maneira simples e interessante”, detalhou a instituição.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp