Câmara de BH aproxima Legislativo e população com perfis em redes sociais e podcasts

Moradores da capital mineira também podem acompanhar agendas e reuniões no site da Casa Reprodução/Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Para aproximar o Legislativo e os moradores de Belo Horizonte, a Câmara Municipal disponibiliza diversos canais de comunicação para a população. Nas plataformas, os cidadãos podem encontrar os assuntos que estão sendo debatidos pelos vereadores na Casa, além dos projetos que estão em tramitação no plenário.

“Com o celular na mão, qualquer cidadão pode acessar conteúdos sobre os projetos de lei em tramitação, saber o que está na pauta do dia, acompanhar votações ao vivo e conferir como cada vereador tem atuado nas comissões e no plenário”, explicou a instituição.

As informações disponibilizadas pelo Legislativo podem ser encontradas nos perfis da Câmara nas redes sociais Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, além do canal de transmissão no WhatsApp. A população também pode se informar pelo portal de notícias da Casa ou pelos podcasts.

“A Câmara está presente em todos esses canais para garantir transparência, agilidade e engajamento”, descreveu a Casa. Você pode acessar todos eles neste link.

Sites e redes sociais

No portal da Câmara, os cidadãos podem encontrar todas as informações sobre as atividades do legislativo municipal. Entre elas, a lei orgânica da capital mineira, as proposições, os projetos de lei, a agenda dos parlamentares e as reuniões do dia.

No site, a população também pode assistir a gravação das reuniões realizadas no plenário. Pelo canal no Youtube, os cidadãos podem acompanhar, ao vivo, a discussão dos projetos de lei que tramitam na Casa.

Nas outras redes sociais, como TikTok e Instagram, a Câmara Municipal disponibiliza conteúdos rápidos que explicam temas complexos. Nesses materiais, a população encontra vídeos e cards com explicações feitas de forma leve e com linguagem acessível.

Moradores de BH podem se informar sobre o que é discutido na Câmara por meio dos podcasts produzidos na Casa Reprodução/Cláudio Rabelo/Câmara Municipal de Belo Horizonte

Podcasts

Os moradores da capital também podem se informar sobre o que é discutido na Casa por meio dos podcasts produzidos na Câmara. Atualmente, existem quatro programas: Memórias Daqui, Giro Câmara, Câmara em Foco e BH Legal.

O podcast Memórias Daqui é uma parceria com o Arquivo Público de Belo Horizonte e resgata os fatos históricos sobre o município e o Legislativo. O Giro Câmara traz detalhes dos projetos de lei analisados, das audiências públicas e dos debates realizados na Casa, em programas rápidos, com no máximo 10 minutos. Já o Câmara em Foco entrevista os vereadores da Casa, trazendo detalhes das principais decisões e debates que acontecem no Legislativo municipal.

Além desses, a Câmara também produz o BH Legal, que apresenta leis, projetos e outras iniciativas originadas na Casa. O programa está na sétima temporada e já abordou temas como os direitos criados para pessoas com deficiência, para a igualdade racial, para a lei orgânica do município e para o Carnaval.

“As pautas mais relevantes ganham contexto, com entrevistas e bastidores do Legislativo. Fazendo com que mesmo os assuntos mais complexos, cheguem até a população de uma maneira simples e interessante”, detalhou a instituição.

