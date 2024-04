Câmara Municipal revitaliza mais de 60 praças e 20 parques de Belo Horizonte Todas as obras serão acessíveis para pessoas com deficiência; Legislativo municipal também indicou recursos para saúde e transporte público

recpost câmara praça estação Reforma mais significativa foi a da Praça da Estação, no centro de BH. (Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

Praças e parques de Belo Horizonte passam por obras de revitalização, após investimentos destinados pela Câmara Municipal. Segundo o Legislativo, mais de 60 praças e 20 parques foram beneficiados com intervenções.

De acordo com a Câmara Municipal, a reforma mais significativa foi a da Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação, no centro da capital mineira, onde será realizada a “troca das fontes luminosas, dos pisos, canaletas e grelhas danificadas, além da recuperação e instalação de bancos e lixeiras”. Segundo a casa, além disso, delimitadores de tráfego também serão colocados no local, para impedir a circulação de veículos.

Parques de outras regiões da cidade também foram reformados. Entre eles, o Marcos Mazzoni, no Cidade Nova, na regional nordeste. Além dele, o Renato Azeredo, no bairro Palmares, região nordeste, que recebeu R$ 500 mil. No Julien Rien, bairro Anchieta, região centro-sul, e no Cássia Eller, no Castelo, região da Pampulha, foram investidos R$ 150 mil em cada.

O Legislativo municipal informou que recursos serão empenhados também para a “ampliação do número de brinquedos, a instalação de sinalização tátil e a reforma dos sanitários, além de melhorias no paisagismo”. Todas as obras serão acessíveis para pessoas com deficiência.

recpost câmara parque Foto mostra parque reformado em BH. (Divulgação/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

Outros investimentos

Além das obras, Belo Horizonte também recebeu recursos dedicados para a saúde, transporte público e para o Anel Rodoviário. A verba foi destinada como emendas impositivas ao orçamento do Executivo, que são valores designados a obras indicadas pelos vereadores.

“Na saúde, os vereadores destinaram, através de emendas impositivas, R$ 89,6 milhões para unidades de pronto atendimento, centros de saúde e hospitais de todas as regiões de Belo Horizonte”, declarou o Legislativo municipal. No transporte público, novos 567 ônibus foram incorporados à frota da cidade. Os veículos foram comprados pelas empresas que prestam serviço de transporte público como contrapartida ao subsídio, concedido pela prefeitura e pelo Legislativo municipal.

A casa destaca também a criação da área de escape, que evitou 22 acidentes no último ano. A obra custou R$ 3,5 milhões e foi realizada após articulações e cobranças dos vereadores, segundo o Legislativo. “A estrutura é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo”, explica a Câmara.