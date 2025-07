Caminhoneiro morre após ser baleado por agente da Guarda Municipal na Grande BH Marcos Vinicius Ribeiro Dias estava participando de um evento na cidade; a motivação do disparo ainda está sob investigação Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 27/07/2025 - 19h40 (Atualizado em 27/07/2025 - 19h41 ) twitter

Caminhoneiro morreu durante um evento, em Sete Lagoas (MG), após se desentender com um agente da Guarda

Um caminhoeiro, de 28 anos, morreu após ser baleado por um agente da Guarda Municipal em Sete Lagoas, na região Central de Minas, durante a tarde deste domingo (27). Marcos Vinicius Ribeiro Dias estava participando de um evento na cidade. A motivação do disparo ainda está sob investigação. De acordo com a Guarda Municipal, o disparo ocorreu depois que Marcos Vinicius teria atropelado um agente.

A Guarda informou que, por volta de 14h deste domingo, agentes posicionaram uma viatura em ponto estratégico para sinalizar o encerramento do evento, mas que Marcos teria furado bloqueio, conduzindo o veículo sobre a calçada e passando ao lado da viatura em alta velocidade. Ainda segundo a Guarda, pouco depois, ele desobedeceu uma outra guarnição e acelerou o veículo em direção ao agente e o atropelou, passando sobre a perna da vítima. Em seguida, deu marcha à ré e recuou novamente na direção do agente caído. Foi quando o agente atirou contra o motorista de caminhão.

Segundo a Prefeitura de Sete Lagoas, o motorista foi imediatamente socorrido ainda no local e, depois, encaminhado ao Hospital Municipal. Mas, a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Guarda Civil Municipal disse, por meio de nota, que “lamenta profundamente o desfecho da ocorrência, expressa solidariedade à família da vítima e reforça que todas as providências legais estão sendo adotadas”.

