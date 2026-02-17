Carreta pega fogo após bater em guincho na MG-262 e deixa três feridos Acidente aconteceu em Mariana (MG), próximo à Ponte do Rio Gualaxo; rodovia ficou interditada por duas horas

Guincho fazia a retirada de um caminhão que caiu no Rio Gualaxo no último sábado (14) quando foi atingido por uma carreta na MG-262, em Mariana (MG) Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta bitrem e um guincho na noite desta segunda-feira (16), em Mariana, na região Central de Minas Gerais.

O acidente aconteceu próximo à Ponte do Rio Gualaxo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bitrem seguia pela rodovia estadual MG-262, no sentido Ponte Nova, quando bateu no guincho, que realizava a remoção de um caminhão que havia caído no rio dois dias antes.

Com o impacto, a carreta pegou fogo, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros. As equipes combateram as chamas e atuaram para evitar que o incêndio se alastrasse. Além disso, os militares contiveram uma mancha de óleo que se espalhou por cerca de 300 metros na pista, aumentando o risco de novos acidentes.

As três vítimas foram socorridas conscientes por uma Unidade de Suporte Básico do Samu e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mariana. Segundo os bombeiros, elas passam bem. Ainda não há confirmação sobre em qual dos veículos os feridos estavam.

Devido ao acidente, o trânsito na MG-262 ficou totalmente interditado por cerca de duas horas e foi liberado posteriormente com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Militar de Minas Gerais.

A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar as causas do acidente.