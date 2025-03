Cavalo morre e condutor fica ferido após receberem descarga elétrica na orla da Pampulha, em BH Caixa de energia que abastece o local estava alagada e com fios desencapados Minas Gerais|Luccas Almeida*, da Record Minas 20/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cavalo morreu após pisar em tampa de caixa de energia Arquivo Pessoal

Um cavalo e o seu condutor foram eletrocutados após passarem sobre uma caixa de energia durante uma cavalgada na Orla da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (19). O animal morreu no local e o homem ficou ferido.

Segundo Marcos, que estava montado no cavalo, eles passeavam pela orla da lagoa quando o equino pisou na tampa de uma caixa usada para abastecer a iluminação pública do local, e recebeu a descarga elétrica. Após o choque, o cavalo caiu sobre a perna de Marcos, mas não causou ferimento grave. O choque também não afetou o condutor com a mesma intensidade que causou a morte do animal.

Em nota, a Cemig informou que a caixa estava alagada pela chuva e com fios desencapados, o que causou o acidente. A empresa disse, ainda, que uma equipe foi enviada ao local na madrugada de quarta para quinta e fez a eliminação dos riscos. Nesta manhã, outra equipe retornou ao local para certificar de que não havia mais riscos.

O corpo do cavalo só foi recolhido na manhã desta quinta-feira (20), pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte (SLU). O animal foi encaminhado para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará.

*Estagiário sob supervisão de Arnon Gonçalves