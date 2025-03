Belo Horizonte tem alerta de granizo para esta quinta-feira (20) Início do outono é marcado com previsão de muita chuva para Minas Gerais; estado está em alerta amarelo para temporais Minas Gerais|Andrea Silva, da Record Minas 20/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h15 ) twitter

Defesa Civil emitiu orientações em caso de chuva forte na capital

O outono começou às 6h01 desta quinta-feira (20), em todo o Hemisfério Sul e a nova estação chega com previsão de muita chuva para Minas Gerais. Às 10h, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu o estado no alerta amarelo para temporais.

Às 15h, um Alerta Severo foi disparado pela Defesa Civil aos moradores de BH para a possibilidade de granizo na cidade nas próximas duas horas. O aviso, recebido nos celulares, reforça a necessidade de atenção diante de condições climáticas adversas.

Segundo o Inmet, as chuvas previstas para os municípios mineiros podem variar entre 20 e 30 milímetros e devem chegar acompanhados de ventos fortes, que podem atingir velocidades de 40 a 60 km/h. O aviso do Inmet abrange várias regiões mineiras, incluindo a Central, Zona da Mata, BH e região metropolitana, Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Norte e Oeste. A população dessas áreas deve ficar em alerta para risco de alagamentos, quedas de galhos e árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação das Defesas Civil Municipal e Estadual é que a população evite áreas de risco, como encostas e locais propensos a alagamentos, e redobre a atenção ao trânsito, já que a visibilidade pode ser reduzida durante as tempestades.

