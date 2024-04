Sete ciclistas ficam feridos após serem atropelados por van na BR-040 em MG

Alto contraste

Dois ciclistas precisaram ser levados de aeronave devido à gravidade dos ferimentos (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Sete ciclistas ficaram feridos, um deles em estado grave, depois de um atropelamento, na manhã desta terça-feira (30), no km 438 da BR-040, em Paraopeba, a 103 km de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo formado por 15 ciclistas foi atingido por uma van enquanto estavam no acostamento da estrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no endereço, os militares encontraram todas as vítimas sendo atendidas, já dentro das ambulâncias do SAMU e da Via 040, concessionária que administra o trecho. O local também já estava sinalizado pela Polícia Rodoviária e Via 040.

Devido ao estado crítico de duas vítimas, foi necessário o acionamento de duas aeronaves. Um homem, não identificado, foi levado em estado grave ao Hospital João 23, na capital mineira. Ainda segundo os militares, algumas vítimas procuraram socorro por conta própria. Além das duas vítimas conduzidas por aeronave, outras cinco foram levadas por ambulâncias do SAMU e do município.

A Empresa Barth Transportes, responsável pela van, informou que “lamenta profundamente o acidente automobilístico” e que “toda assistência e suporte necessários estão sendo prestados aos envolvidos”. Além disso, a empresa ainda esclareceu que “em todas as atividades realizadas pela empresa são atendidas as regulamentações e normas de segurança de trânsito” e reiterou o ”compromisso com a assistência aos envolvidos”.