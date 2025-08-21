Copasa terá que sanar problemas de gosto e odor na água em BH e Região Metropolitana Arsae-MG cobra providências da companhia após 328 reclamações; análises confirmam potabilidade, mas moradores relatam sabor de barro e mofo Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 21/08/2025 - 14h28 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h28 ) twitter

A Copasa terá que adotar medidas para sanar os problemas relacionados ao gosto e ao odor da água distribuída em Belo Horizonte e em bairros da Região Metropolitana. A determinação ocorreu nesta quinta-feira (21) pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), que recebeu relatos de consumidores e da imprensa sobre alterações sensoriais no fornecimento.

Copasa terá que sanar problemas de gosto e odor na água em BH e Região Metropolitana Reprodução/ Record Minas

De acordo com a Arsae, mesmo diante das queixas, os dados encaminhados pela companhia confirmaram a potabilidade da água, com parâmetros físico-químicos e bacteriológicos dentro dos limites da Portaria GM/MS nº 888/2021. A agência instaurou processo fiscalizatório e exigiu que a Copasa apresente informações detalhadas sobre os sistemas de abastecimento, os resultados de monitoramento e as medidas adotadas.

Em resposta, a empresa informou que registrou 328 atendimentos relacionados a reclamações entre os dias 4 e 18 de agosto em diferentes bairros da capital. Relatórios também indicaram que as concentrações de cianobactérias no Rio das Velhas, manancial que abastece Belo Horizonte, estavam abaixo do limite que exige monitoramento adicional.

Para reduzir possíveis compostos responsáveis pelo gosto e odor, a Copasa iniciou em 14 de agosto a aplicação de carvão ativado em pó na Estação de Tratamento do Sistema Rio das Velhas. A Arsae informou que acompanha a eficácia da medida.

Como determinação, a agência exigiu que a Copasa identifique a origem das alterações sensoriais, apresente os resultados do monitoramento da água bruta referentes a agosto e comprove a efetividade das ações implementadas. O acompanhamento seguirá até a elucidação das causas e a normalização do fornecimento.

A reportagem procurou a Copasa e aguarda retorno.