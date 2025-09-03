Dentista recupera materiais de trabalho furtados após marcar encontro com suspeitos em BH Homem havia anunciado os produtos em uma rede social; duas pessoas foram presas pelo crime e conduzidas até a delegacia Minas Gerais|Núbia Roberto, da RECORD MINAS 03/09/2025 - 11h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h15 ) twitter

Homem havia anunciado os produtos em uma rede social; duas pessoas foram presas pelo crime Reprodução/Record Minas

Uma dentista que teve os objetos de trabalho furtados conseguiu recuperar os itens depois de combinar um encontro com o suspeito em Belo Horizonte. O homem havia anunciado os produtos em uma rede social. Duas pessoas foram presas pelo crime.

O carro da vítima, de 42 anos, foi arrombado na segunda-feira (1º), no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O prejuízo contabilizado chegaria a R$30 mil, caso ela não conseguisse recuperar o material odontológico.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima viu o anúncio dos produtos na internet e marcou um encontro com os vendedores. No caminho, a dentista abordou uma viatura da PM e contou que estava a caminho do local marcado com o suspeito, no bairro Santana do Cafezal, também na região Centro-Sul.

Ao chegar no local, eles encontraram dois homens em uma moto. O garupa estava com uma mochila, em que guardava parte dos itens furtados. Ele assumiu o crime e revelou onde estava o restante dos produtos.

‌



Quando os policiais chegaram na casa, a mulher do homem que estava com os outros produtos conversou com os policiais e disse que ele não estava em casa. Ele retornou após ligação da esposa e assumiu que havia arrombado o carro.

O material apreendido, a moto e os dois ocupantes foram conduzidos até a delegacia de área, onde ficaram à disposição da Justiça.

