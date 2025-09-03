Tapas e chutes: veja o que sabe sobre mãe suspeita de agredir filha de dois anos em BH Câmera instalada pelo pai flagrou agressões; mulher está presa no presídio de Vespasiano, na Grande BH, e caso ainda é investigado pela Polícia Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Mãe é presa após ser flagrada agredindo filha de 2 anos em Belo Horizonte

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mãe foi filmada agredindo sua filha de dois anos em Belo Horizonte.

O pai já suspeitava da violência e instalou uma câmera que registrou as agressões.

A mulher, de 22 anos, está presa no presídio de Vespasiano, em prisão preventiva.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e pediu medida protetiva para a criança. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um caso de agressão contra uma criança de dois anos revoltou moradores do bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A mãe foi flagrada em vídeo puxando o cabelo, dando tapas e até chutando a filha.

Denúncia do pai

Segundo o boletim de ocorrência, o pai, de 38 anos, já suspeitava da violência e chegou a acionar o Conselho Tutelar em outra ocasião, quando a menina sofreu uma lesão no fêmur. Como não havia provas, ele decidiu instalar uma câmera em casa e conseguiu registrar as agressões.

Audiência de custódia

A Justiça converteu em preventiva a prisão da mulher suspeita de agredir a filha de dois anos no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

A mãe passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (1°) e está presa no presídio de Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi do juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, da CEAC (Central de Audiência de Custódia da Comarca de Belo Horizonte).

‌



Relação dos pais

Os pais da criança moram juntos, mas não mantêm um relacionamento afetivo. À polícia, a mulher alegou que cuida dos filhos sozinha, afirmou que sofre com estresse acumulado por brigas com o pai das crianças e que ele só ajuda quando ela aceitar reatar a relação com o homem.

O registro foi feito na manhã desse último domingo (31) após os militares serem acionados pelo pai, que denunciou a agressão da mãe da filha. Os pais da menina têm um casal de gêmeos e moram juntos, apesar de não possuírem relacionamento há algum tempo.

‌



Investigações

Em nota, a Polícia Civil respondeu que a suspeita, de 22 anos, foi ouvida na Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher neste domingo (31). Segundo a Polícia, ela teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de lesão corporal contra a criança, de 2 anos, e, por isso, foi encaminhada ao Sistema Prisional. A Polícia Civil também solicitou medida protetiva para a vítima e instaurou inquérito para apurar os fatos. A investigação segue na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente em BH.

