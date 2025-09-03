Justiça condena biomédica de Divinópolis (MG) por lesão corporal ao deformar paciente Pena de Lorena Marcondes de Faria foi de quatro anos e um mês de prisão, em regime semiaberto; biomédica responde outros processos Minas Gerais|Do R7 03/09/2025 - 09h43 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A biomédica Lorena Marcondes de Faria foi condenada a quatro anos e um mês de prisão por lesão corporal gravíssima em Divinópolis (MG).

Ela deformou os glúteos de uma paciente durante um procedimento realizado em sua clínica.

Lorena também enfrenta outros processos, incluindo uma condenação anterior por lesão corporal grave e acusações de homicídio qualificado.

A clínica onde trabalha foi interditada por falta de equipamentos adequados para procedimentos estéticos.

Biomédica Lorena Marcondes teria feito procedimento sem estrutura Reprodução / Redes sociais

A Justiça de Divinópolis, a 110 km de Belo Horizonte, condenou a biomédica Lorena Marcondes de Faria a quatro anos e um mês de prisão, em regime semiaberto, por lesão corporal gravíssima. Ela foi acusada de deformar os glúteos de uma paciente durante um procedimento na clínica dela, em abril de 2023. A decisão cabe recurso.

Segundo o processo, “a acusada negou a imputação, dizendo que realizou na vítima um procedimento minimamente invasivo e subcutâneo, aplicando nela uma anestesia local”. Ela disse também que não era um procedimento cirúrgico e que poderia ser realizado no consultório, pois utilizava botões anestésicos.

Lorena também foi condenada a oito meses de prisão, em regime aberto, por exercício ilegal da medicina.

Histórico

Lorena Marcondes responde a outros processos na Justiça. Em fevereiro, a biomédica foi condenada a quatro anos de prisão, em regime semiaberto, por lesão corporal grave. A vítima era uma modelo de Belo Horizonte que ficou com uma deformação permanente na boca, após passar por um procedimento estético na clínica da profissional. Lorena também foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil para a vítima.

‌



Ela também é acusada de homicídio qualificado, fraude processual e exercício ilegal da medicina. O processo é referente à morte de Iris Dorotea Nascimento Martins, aos 46 anos, em 2023, em Divinópolis.

Segundo a Polícia Civil, Lorena realizou a lipoaspiração na paciente sem possuir a autorização ou equipamentos necessários para fazer o procedimento. O local, segundo o inquérito, não tinha equipamentos para lidar com quadro de intercorrência - como falta de desfibrilador, balões de oxigênio, entre outros.

‌



A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória após passar retirar gordura abdominal e fazer um enxerto nas nádegas. Iris foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu assim que deu entrada no hospital.

A formação de Lorena Marcondes não permite a realização de procedimentos invasivos. A lipoescultura é considerada uma cirurgia de médio a grande porte. A clínica de estética também foi interditada porque o local não possuía equipamentos básicos para o procedimento.

