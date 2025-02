Funcionário morre em Mina da Anglo American em Conceição do Mato Dentro (MG) após cair de andaime Funcionários relatam que, em respeito à vítima e para a investigação do ocorrido, as operações da empresa foram temporariamente suspensas Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 04/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalhador perdeu a vida depois de cair de um andaime. O operário era funcionário da MIP Engenharia e trabalhava na planta de filtragem de rejeitos do projeto Minas-Rio

Funcionário terceirizado na mina de Conceição do Mato Dentro, na região Central de Minas Gerais, a 164,2 quilômetros de Belo Horizonte, morreu no fim da manhã desta (4), depois de cair de um andaime. O operário era funcionário da MIP Engenharia e trabalhava na planta de filtragem de rejeitos do projeto Minas-Rio.

Colegas da vítima contam que o trabalhador foi atendido no local pela equipe de socorro da própria empresa que constatou a morte.

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que acompanha a situação na mineradora, informa que a empresa possui um serviço de emergência próprio que atendeu às ocorrências, e por esse motivo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros não foram chamados.

Além da morte do operário que sofreu a queda, um outro trabalhador passou mal nessa noite de segunda-feira (3) enquanto trabalhava na mina. Funcionários disseram que o homem sofreu um mal súbito na empresa, mas ele foi atendido no local e depois encaminhado ao Pronto-Atendimento da cidade.

‌



Em respeito à vítima morta e para a investigação do ocorrido, as operações da empresa foram temporariamente suspensas nesta terça. Equipes foram dispensadas do turno, enquanto a mineradora e a empresa terceirizada lidam com a situação.

A Anglo American emitiu uma nota oficial, expressando profunda tristeza pelos falecimentos e confirmando a paralisação das atividades para apuração das causas dos acidentes. A empresa destacou que está colaborando com as autoridades locais e que, junto à MIP Engenharia, está prestando todo o suporte necessário às famílias dos profissionais falecidos.

‌



A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro também se manifestou sobre o ocorrido: “A perda de um trabalhador é irreparável, e é com grande consternação que nos solidarizamos com todos os que foram impactados por essa tragédia. Reiteramos nosso compromisso com a segurança no trabalho e com o esclarecimento dos fatos que levaram a essa lamentável ocorrência.”. O órgão disse ainda que irá colaborar com as investigações e garantir que sejam tomadas as medidas necessárias.





*Matéria em atualização